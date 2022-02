Nuovi assessori di Luino presentati in consiglio comunale

Al netto del dibattito che da tradizione a Luino precede l’esecuzione dei punti all’ordine del giorno (sui “temi caldi“ della città) il prossimo consiglio comunale è in programma il 18 di febbraio per una serie di ratifiche e approvazioni, due delle quali influiranno sulla vita amministrativa comunale.

Verrà infatti data comunicazione della nomina dell’assessore esterno Francesca Porfiri e del conferimento di ulteriore incarico all’assessore Serena Botta.

La questione delle nomine è stato argomento che ha tenuto banco nei discorsi sulla città e fra i gruppi politici, soprattutto rispetto ad un’altra questione che sarà certamente un punto “ombra“ del consiglio, vale a dire la faccenda delle presidenze delle Commissioni, per le quali sono previste novità già a breve per quella relativa al Bilancio.

Oltre alla nomina del Revisore Unico del Conto per il periodo febbraio 2022 – febbraio 2025 il consiglio comunale sarà chiamato alla modifica del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, oltre che all’esame ad alla conseguente approvazione finale del regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio.

Saranno 12 le persone ammesse fra il pubblico e la seduta (20.45) sarà trasmessa in streaming (https://luino.civicam.it).