Ritrovata la donna scomparsa a Induno Olona, in campo 50 operatori del soccorso

(immagine di repertorio) – E’ stata ritrovata attorno alle 17,30 la donna scomparsa oggi pomeriggio a Induno Olona. Secondo le testimonianze dei soccorritori sarebbe in buone condizioni fisiche, anche se con diversi graffi causati dai rovi della zona dove si era smarrita, un’area boschiva dietro la zona della piscina della società “Dodici sportivo”. La donna, che soffre di problemi psichici, è stata poi assistita dagli operatori della Croce rossa di Varese arrivata in via Carso con il supporto dell’automedica.

Vasto il dispiegamento di forze messe in campo per cercarla: sul posto oltre ai Vigili del fuoco e agli operatori del Soccorso tecnico di Varese anche la Protezione civile di Induno Olona, del Piambello e di Varese. In tutto una cinquantina di persone che si sono coordinate nel campo base allestito nel parcheggio della piscina.

Sul posto anche il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin: «Davvero una buona notizia e un grande sforo di tutti gli operatori. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, la società “Dodici sportivo” che ha gentilmente messo a disposizione il proprio parcheggio per permettere di istallare il campo base, e la Polizia locale che ha visionato le telecamere della zona per verificare il possibile passaggio della signora».