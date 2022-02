“Il Pnrr e le idee dei cassanesi per migliorare la città”

«Mentre loro parlano esclusivamente di nomi, noi siamo già al lavoro sui contenuti». Tommaso Police, consigliere comunale e refeerente del Pd di Cassano Magnago, non si dilunga troppo sulla discussione interna al centrodestra cassanese (piuttosto animata nell’ultima settimana), ma la frecciata non la risparmia.

Il centrosinistra che riunisce Pd, Azione e InMovimento contrappone invece l’inziiativa di ascolto lanciata – anche questa – settimana scorsa.

«In queste settimane intense ci stiamo concentrando per fornire alla città un rilancio totale aprendoci sempre di più all’ascolto dei cittadini rendendoli partecipi nella redazione del programma che stiamo preparando» dice Police. «La coalizione è compatta ed è composta da persone preparate che hanno a cuore il futuro della nostra città avendo tutti come principio guida il bene comune. Siamo in campo per vincere con la forza delle nostre idee e della nostra visione abbinata alla capacità di intercettare i migliori spunti che la cittadinanza ci può offrire».

«Non siamo interessati alle discussioni che avvengono nelle altre forze politiche, c’è una differenza sostanziale che contraddistingue: mentre loro parlano esclusivamente di nomi, noi siamo già al lavoro sui contenuti. Viene prima la squadra dei singoli, l’unione fa la forza. Per la prima volta i cittadini cassanesi grazie all’iniziativa lanciata dai gruppi di Pd, Azione ed In Movimento per Cassano hanno la possibilità di aderire al Programma Partecipato. Nessuno mai in passato ha offerto questa opportunità di partecipazione, rappresenta per noi un primo passo verso una Cassano differente ed aperta».

«Vogliamo fortemente che i cittadini siano coinvolti nelle scelte, le indicazioni che arrivano dalla cittadinanza sono preziose per il nostro gruppo per integrare il programma di governo per i prossimi 5 anni. Come sta andando? La risposta è positiva, non mi aspettavo così tanto entusiasmo intorno a questa iniziativa. Sono giunte già parecchie proposte, idee e spunti che insieme alla coalizione approfondiremo. Ringrazio i cittadini che si stanno attivando e ricordo che è possibile mandare proposte fino al 14 febbraio all’indirizzo mail timeforchange.cassanomagnago@gmail.com».

«Le segnalazioni più frequenti che stiamo ricevendo riguardano principalmente il degrado, la prima necessità che emerge è dare decoro a molti luoghi e prevenire situazioni di disagio, su tutti (io ad esempio lo dico da tanto tempo ormai, con la rigenerazione urbana abbiamo già avanzato delle proposte) il rilancio di San Giulio è diventato prioritario. Spero che i fondi del PNRR (se intercettati) possano finalmente dare una svolta e donare finalmente a Cassano un centro storico vivibile ed accogliente. Uno degli obiettivi della nostra futura amministrazione deve necessariamente essere: + piazze e luoghi di incontro e STOP ai supermercati. Il cittadino, a mio parere, deve essere al centro dell’azione amministrativa, chi governa deve favorire la partecipazione in tutte le sue forme possibili, il Bilancio Partecipato ad esempio è uno strumento che vorremmo adottare per mettere nelle condizioni i cittadini di scegliere su determinati progetti con uno spazio di bilancio dedicato. Da ascolto e partecipazione nascono le proposte, è la base del mettersi al servizio della propria città e dei cittadini senza preclusioni di parte. Ritengo che questi mesi che ci separano dalle elezioni siano molto importanti per il futuro della città nei prossimi 5 anni, non bisogna badare alle appartenenze ed ai pregiudizi ma alla sostanza delle proposte, siamo aperti al dialogo ed al confronto con tutti come sempre e la buona risposta della cittadinanza alla nostra iniziativa lascia ben sperare per il futuro».