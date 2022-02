Torna “Seminiamo amore” che colora la città con i cuoricini dei bambini

Dopo il successo dello scorso anno, l’asilo nido “La cicogna” di Somma Lombardo rilancia anche per San Valentino 2022 l’iniziativa “Seminiamo Amore“, con tanti cuoricini realizzati dai bambini e seminati tra porte cancelli e ringhiere per le strade di città e paesi.

I bimbi del nido di Somma Lombardo sono già all’opera con carta pennelli, colla e forbici per realizzare i loro cuoricini con cui addobberanno innanzi tutto l’asilo per poi uscire in strada, giovedì 10 o venerdì 11 febbraio (in base al meteo), per distribuirli alle persone che incontreranno e appenderli in giro per la città.

“Vorremmo vedere la nostra città piena di colore e calore – spiegano le educatrici – quel calore che si è un po’ perso: noi vogliamo credere che ci sia ancora amore per il prossimo!”

L’iniziativa l’anno scorso ha coinvolto diversi asili, la Rsa Bellini e attività commerciali del Varesotto e persino alcune scuole in Abruzzo.

Quest’anno ad accompagnare i bambini nella loro distribuzione di cuoricini sarà una canzone: