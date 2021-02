I cuoricini dei bambini riempiono le strade, anche in Abruzzo

Si moltiplicano i cuoricini di “Seminiamo amore”, la manifestazione promossa dalle educatrici dell’asilo nido “La Cicogna” di Somma Lombardo che hanno realizzato con i bimbi dei cuori per “seminare amore” in città “in questo periodo di mancanza di rapporti sociali”.

I cuoricini sono stati appesi nella mattinata di oggi, venerdì 12 febbraio, a cancelli e portoni per le vie di Somma Lombardo dai bambini stessi invitando i cittadini a fare altrettanto nel weekend.

Galleria fotografica I cuoricini dei bambini per San Valentino 4 di 45

All’appello hanno risposto positivamente in tanti “anche attività commerciali, la Rsa Bellini e altre scuole, persino da fuori provincia hanno aderito e partecipato all’iniziativa”, raccontano le promotrici citando ad esempio la Scuola dell’infanzia di Torre de’Passeri, dell’Istituto comprensivo Albero Manzi di Pescara, Abruzzo.