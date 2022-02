Tornano le letture in biblioteca per gli studenti di Solbiate Arno

La scuola secondaria Galvaligi di Solbiate Arno ha sempre avuto un occhio di riguardo per la lettura: grazie alla presenza preziosa del comitato genitori, la biblioteca interna ha sempre offerto agli alunni la possibilità di prendere in prestito i libri a catalogo.

Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid-19 in atto, non è più stato possibile.

«Tuttavia, la maestra Francesca ha continuato a lavorare per i nostri ragazzi e ha creato un archivio in pdf di tutti i volumi presenti a scuola, li ha ricollocati in modo più ordinato e ha

così permesso di ri-attivare il prestito dei libri», raccontano.

In che modo? Grazie alla piattaforma Google Workspace. Da dicembre i ragazzi hanno a disposizione nelle loro classroom l’elenco dei libri e dei moduli di prenotazione da

compilare online nonché il regolamento per poter usufruire di questo servizio. Quindi, non saranno più loro a recarsi fisicamente in biblioteca ma i libri ordinati online verranno

consegnati direttamente in classe dalla maestra Francesca: il libro è servito.