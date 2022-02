Regala un San Valentino speciale al Ristorante Tradate

“I messaggi d’amore sono il regalo più bello che una persona possa ricevere da un partner, un’amica o un parente. La dedica scritta rappresenta il tempo, il pensiero, la riflessione, l’affetto, l’amore che una persona desidera esprimere a colei o colui che occupa un posto speciale nella sua vita. E’ come dire..tu per me sei importante, grazie di esserci..”

Di seguito alla nuova recente apertura, lo storico Ristorate Tradate in centro a Tradate, si propone come la location ideale per un San Valentino indimenticabile, organizzando proprio tutto per i propri Ospiti attraverso un percorso chiamato “San Valentino Experience” che comprende:

. Biglietto regalo per sorprendere la persona amata

. Luci soffuse

. Musica di sottofondo

. Composizione floreale personalizzata con il nome della coppia

. Romantiche e ricercate pietanze a cura dello Chef Ermanno Nicolella, che saprà esaltare anche i palati più raffinati

Menù

Il mare d’inverno, con panzanella e pesce azzurro

Un tuffo a Sud con le linguine con gamberi e fondente

La Passione con il pescato del giorno all’acqua pazza servito in trasparenza

La dolce condivisione per chiudere con un dessert a tavola

Prezzo speciale San Valentino euro 70,00 per persona

Vini pregiati extra

L’offerta scadrà il 10 Febbraio e sarà limitata a un numero massimo di 15 coppie su prenotazione.

Si potrà acquistare un buono per 2 San Valentino Experience ai recapiti 0331 330913 – 0331 841401 o via mail a tradate1921@ristorantetradate.com.

Il Ristorante Tradate offre una soluzione alle richieste più svariate:

• Pranzo di lavoro con Clienti e Colleghi

• Cene e pranzi aziendali

• Eventi conviviali privati sia individuali che di gruppo

L’ambiente accogliente e ricercato garantisce distanziamento e privacy, dove la cura del dettaglio accompagna a tavola vere e proprie creazioni culinarie piene di passione.

————

Ristorante Tradate con alloggio

di Giulia e Flavia Guttadauro s.n.c.

0331 330913 | tradate1921@ristorantetradate.com

via Volta, 20 Tradate (VA)