Per il Varese c’è la bestia nera Imperia, “Vogliamo rifarci dell’andata”

Il Varese arriva da un punto nelle ultime due gare, buone prestazioni ma risultati che hanno lasciato l’amaro in bocca ai biancorossi. Domenica 27 febbraio i ragazzi di mister Ezio Rossi ospiteranno al “Franco Ossola” l’Imperia, squadra terzultima in classifica ma bestia nera del Varese avendo vinto tre volte su tre in queste due stagioni di Serie D. L’inizio della gara sarà alle ore 14.35, cinque minuti in ritardo rispetto al solito, per volontà della Figc, “al fine di porre la dovuta attenzione alla grave situazione umanitaria in corso in Ucraina e ritenendo necessario inviare un unanime messaggio di pace”.

Facendo un passo indietro, mister Ezio Rossi prova a spiegare le due ultime gare: «Non c’è stato un calo fisico, tutte le squadre fisiologicamente hanno un momento negativo nel corso della stagione. Per noi è di risultati, ma questo è il calcio. Non conta l’assenza di Mamah, anche se forse è l’unico in rosa che riesce a inventarsi il gol con la sua capacità e forza nel calciare. Stiamo bene, in tanti sono al 100 percento e questo per me è un problema perché devo mandare qualcuno in tribuna; giocherà chi sta meglio».

Il Varese ha un conto in sospeso con i liguri e mister Rossi lo sa bene: «L’Imperia assomiglia a noi l’anno scorso: ha una rosa d’alta classifica e a dicembre si è rinforzato ancora, ma quando cambi tanto risalire è difficile. È una squadra rognosa, che bada al sodo e ci farà penare perché ha giocatori d’esperienza. Sarà l’ennesima partita nella quale servirà pazienza. In attacco ci sono Cappelluzzo e Lupoli, tra i pochi in categoria che hanno assaggiato la Serie A. Vogliamo rifarci della sconfitta dell’andata, l’unica prestazione davvero negativa di quest’anno».

Come accennato, Mamah e Premoli sono tornati a disposizione ma partiranno dalla panchina. Possibili un paio di cambi nel 3-4-1-2 biancorosso, ma la squadra non varierà molto da quella scesa in campo a Chieri.

L’Imperia invece si presenterà a Masnago con in panchina Antonio Soda, che lo scorso anno ha vinto il campionato a Gozzano. Nei convocati Colantonio e Virga – entrambi espulsi a Novara e fermati per due turni -, ma anche Cappelluzzo e Coppola; squalificato invece l’esterno destro Fazio. Possibile impiego dal primo minuto per Arturo Lupoli, 6 gol a Varese in Serie B nel 2014-2015.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete come sempre seguire in tempo reale la gara, azione per azione, commentando o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.