Al cinema Castellani “Ennio”, il film di Tornatore

Prende il via venerdì 1° aprile la seconda edizione del cineforum di FilmStudio90 al cinema Teatro Castellani di Azzate.

«Il gruppo di volontari del Cinema Castellani di Azzate, che dobbiamo ringraziare di cuore, ha deciso di raddoppiare con una rassegna di altri 5 film- dice Alessandro Leone, curatore della rassegna – Non potevamo non ripartire con il più bel film sul cinema dell’ultima stagione, ovvero lo splendido Ennio. Giuseppe Tornatore costruisce un ritratto indimenticabile del grande maestro Morricone, riconosciuto universalmente in Italia e all’estero. Un film poetico, capace di restituirci il nostro paese attraverso la musica, dalla canzonetta alle opere per il cinema. Un regalo da gustare minuto dopo minuto. Un film per sognare e denso di memoria».

Il biglietto d’ingresso costa 4,50 e l’inizio delle proiezioni è alle 21