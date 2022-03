Alla scuola Vidoletti saranno deposte quattro Pietre d’Inciampo, in memoria della Resistenza italiana

La scuola secondaria di primo grado A. Vidoletti di Varese organizza nella mattinata di domani, venerdì 18 marzo alle 11 – con la collaborazione dell’Anpi Provinciale di Varese, nella persona della presidente, Ester Maria De Tomasi, la ricercatrice storica Francesca Boldrini e imembri del Comitato per le onoranze ai Caduti del San Martino – la presentazione agli studenti dell’Istituto delle quattro pietre d’inciampo, piccoli blocchi di pietra ricoperti di una lastra in ottone, che verranno posate nella città di Varese, luogo di residenza dei quattro uomini della Resistenza varesina, Luigi Morellini, Calogero Marrone, Mario Molteni, Paolo Achille Vergani, assassinati nei campi di sterminio.

Dopo un momento tenuto proprio dagli studenti per onorare la memoria del vissuto di questi uomini con la lettura delle loro biografie, seguirà la messa a dimora di un faggio rosso donato da Daniele Zanzi. Un momento musicale, curato dagli studenti del corso musicale Vidoletti, concluderà la manifestazione.

Le pietre d’inciampo sono realizzate dall’artista tedesco Gunter Demnig, l’ideatore dell’encomiabile progetto Stolpersteine «una

vittima, una pietra» concepito nel 1992, perché si abbia memoria di tutti coloro che furono assassinati dai nazifascisti nei campi di sterminio. Ogni targa riporta il nome, l’anno di nascita, il giorno dell’arresto, il luogo di deportazione, la data e il luogo di morte del deportato.

Le pietre devono essere posate davanti all’ultima dimora in cui il deportato aveva scelto di vivere liberamente, se ciò non è possibile e nel caso di più pietre, possono essere posate tutte insieme in un luogo di grande passaggio, in una piazza, in una via, ma non nei luoghi di arresto o di sofferenza.

Questo momento di incontro e di riflessione con gli studenti dell’Istituto Vidoletti è parte di un progetto di collaborazione dell’Anpi provinciale con la dirigente scolastica Silvia Sommaruga e la docente Laura di Bacco, progetto nato all’inizio del 2021 quando sono state commissionate le pietre e che proseguirà nel mese di aprile con più pellegrinaggi da parte degli studenti delle classi seconde e terze presso i monumenti e i luoghi della Resistenza e della deportazione.

Ospiti dell’evento, i parenti dei deportati.