I bambini delle scuole di Fagnano Olona chiedono la pace

I bambini delle scuole primarie di Fagnano Olona chiedono la pace. Questa mattina, gli alunni hanno preso parte all’iniziativa promossa della rete nazionale “La mia scuola per la pace”.

Hanno disegnato bandiere e cartelloni in cui chiedono, in tutte le lingue di provenienza dei bambini frequentanti, che si possa vivere in pace.

La data di oggi, mercoledì delle ceneri del rito romano, non è stata scelta a caso ma era in cui il Papa ha chiesto per l’Ucraina preghiera e digiuno.

“L’unico risultato della guerra è la vergogna”. Questo l’applaudito intervento di Alessio, uno dei numerosi alunni che stamattina si sono collegati all’incontro online.