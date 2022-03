Il Comune di Busto Arsizio aiuta chi non riesce a pagare l’affitto

Approvato dalla giunta un pacchetto di aiuti alle fasce deboli proposto dell’assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni. Si tratta di alcuni importanti provvedimenti a sostegno della cittadinanza più fragile e in difficoltà anche a causa della crisi economica determinata dalla situazione sanitaria.

Inquilini morosi incolpevoli

Il primo è il fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, in locazione sul libero mercato, pari a Euro 85.931,30. Il bando per richiedere il contributo sarà pubblicato a breve: i richiedenti, tra i vari requisiti, dovranno dimostrare l’incolpevolezza della morosità, determinata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale (perdita del lavoro per licenziamento; riduzione dell’orario di lavoro; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazione di attività professionale o di impresa; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare).

Le domande dovranno essere inviate entro il 31 dicembre.

Contributo al pagamento dell’affitto per i privati

Stesso termine per richiedere il sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione nel mercato privato: come previsto dalla Regione, la ‘Misura Unica’ prevede l’erogazione di un contributo al proprietario per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare da parte del proprio inquilino, anche in seguito alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione emergenziale. In totale sono a disposizione 289.014,70 Euro: a breve sarà pubblicato l’avviso pubblico contenente i requisiti di ammissione e i criteri per l’assegnazione del contributo (nuclei familiari non sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; non proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; residenti in un alloggio in locazione da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda; ISEE massimo € 26.000,00).

Disabili

Per quanto riguarda la disabilità, la giunta ha approvato il piano operativo biennale relativo al Fondo Non Autosufficienze, che prevede la destinazione delle risorse regionali assegnate al Comune di Busto (€ 229.841) come segue:

a) Buono sociale per prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare: 54,6 % delle risorse, pari ad € 125.566;

b) Buono sociale per acquistare le prestazioni di un assistente familiare, autonomamente scelto e assunto dagli interessati con regolare contratto: 32,3 % delle risorse, pari ad € 74.275;

c) Buono sociale per progetti di vita indipendente: 6,7 % delle risorse, pari ad € 15.300;

d) Voucher Sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità: 6,4 % delle risorse, pari a € 14.700.

Anche per questa misura di sostegno è stato approvato l’avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari che sarà pubblicato a breve.