In Duomo la preghiera dell’arcivescovo per la pace

Venerdì 25 marzo alle 17, nella Basilica di San Pietro, papa Francesco consacrerà la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria: un gesto di speranza e di pace voluto dal Pontefice, che ha chiesto a tutti i vescovi del mondo di unirsi idealmente a lui in preghiera contro gli orrori della guerra.

Aderendo allo spirito della celebrazione, l’Arcidiocesi di Milano propone in contemporanea, in unione con il Santo Padre, un momento comunitario di raccoglimento e di invocazione della pace, presieduto dall’arcivescovo Mario Delpini in Duomo.

La preghiera inizierà alle 17 e terminerà alle 17.30. Sarà possibile seguire la funzione in diretta sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube della Diocesi.