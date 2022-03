Dybala verso l’addio alla Juve

Sembra ormai essere giunta al capolinea l’esperienza di Paulo Dybala alla Juventus. Nella mattinata di oggi, lunedì 21 marzo, infatti, il procuratore del giocatore argentino – Jorge Antun – ha incontrato la dirigenza del club torinese, senza però trovare l’accordo per il rinnovo di contratto che scadrà il 30 giugno 2022. (Foto wikimedia)

E così a fine stagione l’attaccante dovrebbe lasciare Torino, dove è arrivato nel 2015 dal Palermo e ha giocato oltre 200 gare ufficiali.

Le trattative per il rinnovo del contratto in questi mesi hanno subito un tira e molla tra società e staff del giocatore. Le due parti però non si sono accordate e così la Joya sarà libero di trovarsi un’altra squadra in estate.