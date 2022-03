Gli aiuti per i rifugiati ucraini non si fermano, l’Associazione Italia-Moldova di Besozzo continua la raccolta

Continua senza interruzione l’impegno dell’associazione Italia-Moldava di Besozzo. Attiva da vent’anni sul territorio, in questi giorni di emergenza dovuti alla guerra in Ucraina ha attivato tutta la sua rete solidale e ha già mandato cinque spedizioni in Moldava, al confine ucraino. Nella lettera inviata a tutti coloro che stanno aiutando l’associazione, il presidente Gian Luca Del Marco fa un resoconto di quanto raccolto, oltre a ringraziare le tante realtà del territorio. La raccolta di beni di prima necessità intanto, continua, dal lunedì al sabato dalle 14,30 alle 18, nella sede di Via Premunera 16A.

“Cari amici, gentili amiche,

questa settimana sono partiti altri tre carichi di aiuti umanitari destinati ai rifugiati ucraini sul territorio della Repubblica Moldova: 3 spedizione – mercoledì, 9 marzo 2022: Kg 2.300, 4 spedizione – venerdì, 11 marzo 2022: Kg 2.050 e 5 spedizione – sabato, 12 marzo 2022: kg. 400. Inoltre la nostra referente a Roma ha spedito in Moldova altri 400 kg di merce. Questo grandissimo ed importantissimo risultato è stato possibile anche grazie ai vostri contributi economici ricevuti. Ad oggi abbiamo speso per le spedizioni euro 5.590 ed abbiamo ricevuto poco più di 5.000 euro.

I primi due aiuti sono arrivati a Causeni, presso il deposito dei nostri volontari moldavi, il giorno mercoledì 9 marzo e sono stati immediatamente distribuiti sia alle strutture pubbliche che si occupano di accoglienza (Municipio) sia direttamente dai nostri collaboratori alle famiglie di rifugiati accolte presso abitazioni private (foto allegate). Ad oggi circa 600 ucraini sono ospitati da privati cittadini di Causeni, un grande gesto di solidarietà per una cittadina che conta circa 8.000 abitanti!

Grazie ad una donazione economica della Caritas di Gemonio (VA), siamo riusciti ad acquistare un frigorifero da destinare alla Casa dello Studente di Causeni, attualmente abitata da 21 famiglie di rifugiati.

Inoltre, abbiamo potuto inviare anche degli alimenti per cani e gatti, 268 kg, gentilmente raccolti e donati dall’associazione “Anch’io voglio correre” di Angera (VA) che ha anche pagato le spese di spedizione della merce (268 euro). Vorremmo ringraziare tutti voi per la collaborazione, sia in ore di volontariato che attraverso la donazione di merce. In particolar modo il CCR di Ispra che ci ha consegnato 84 scatole di prodotti per un totale di quasi 1 tonnellata, la Scuola Europea di Varese (studenti, insegnanti ed Associazione dei Genitori), la Scuola Pascoli di Besozzo, l’Istituto Rosetum di Besozzo, la Caritas di Angera e di Gemonio, l’azienda GDG EL Srl di Bardello, il Saponificio Varesino di Brebbia, l’azienda Pro Metal di Caravate e tanti, tantissimi privati e gruppi che ci hanno sommersi di alimenti e di cose utilissime! E molti altri sono ancora impegnati nella raccolta per permetterci di continuare le spedizioni umanitarie.

La prossima spedizione è prevista per venerdì 18 marzo 2022.

La raccolta degli aiuti umanitari continuerà quindi anche la settimana prossima nelle stesse modalità. Sono necessari soprattutto i seguenti prodotti:

– alimenti di lunga scadenza: riso, conserve, cereali (orzo, grano saraceno ecc.), biscotti, zucchero (preferibilmente in bustine), caffè e thè (preferibilmente in bustine), lievito di birra secco, olio di girasole;

– alimenti senza glutine e senza lattosio;

– prodotti igienici: dentifrici, shampoo, salviette umidificanti, assorbenti, pannoloni per adulti ecc.;

– prodotti per bambini: omogeneizzanti, latte in polvere, pannolini ecc.;

– prodotti di automedicazione: garze, disinfettanti, cerotti ecc.;

– intimo per bambini;

– asciugamani.

Per chi volesse consegnare direttamente al nostro deposito la merce raccolta, può recarsi dal lunedì al sabato dalle 14,30 alle 18, in Via Premunera 16A. Per eventuali comunicazioni, potete rivolgervi al 3450919825 (Gian Luca).

Vi preghiamo di verificare la scadenza dei prodotti alimentari e dei farmaci. Saranno molto graditi anche i contributi in denaro! Potete donare utilizzando il seguente conto corrente: Associazione Italia-Moldova OdV

codice IBAN: IT 45 H 05216 50680 000000001761

c/o Credito Valtellinese – Ag. Cocquio Trevisago (VA)

causale: SOS Ucraina.