Inaugurata la piattaforma ecologica del “Cucco“ a Luino

Taglio del nastro questa mattina, 12 marzo a Luino per l’inaugurazione della piattaforma ecologica della comunità montana Valli del Verbano in località Cucco.

Galleria fotografica La piattaforma ecologica del Cucco 4 di 10

Presenti Simone Castoldi, presidente Comunità Montana Valli del Verbano, Gianpietro Ballardin, assessore CMVV e sindaco Brenta, Enrico Bianchi, sindaco di Luino, Ivan Martinelli, assessore Luino.

«Il ritorno all’attività della piazzola ecologica del Cucco è un’ottima notizia per il territorio. Moderna e funzionale, sarà dedicata ad un bacino di utenza in grande aumento. Ringrazio Econord per la sempre buona gestione del servizio e tutti i partner che hanno contribuito a questa riapertura», ha spiegato Castoldi a margine dell’inaugurazione.

L’area, già operativa in passato ma totalmente rimodernata e riorganizzata, è dunque un punto centrale della raccolta e dello stoccaggio dei rifiuti per i Comuni facenti rifermento alla Comunità Montana Valli del Verbano.

Nulla cambia per quanto riguarda l’organizzazione e il ritiro della differenziata per i residenti ma sono previste importanti novità per i villeggianti. Econord SPA continuerà la sua opera secondo il calendario di raccolta in vigore fino a novembre 2022 e la riapertura della piazzola del Cucco servirà ad alleggerire gli altri centri preposti e a servire il territorio più altamente abitato della comunità montana.

Una buona notizia per Comunità montana che arriva all’indomani dell’importante riconoscimento espresso da Legambiente proprio per i risultati legati alla raccolta differenziata, divenuta vero e proprio cavallo di battaglia da anni per l’ente dell’Alto Varesotto.