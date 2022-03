Per l’8 marzo Gallarate si veste di giallo-mimosa

Gallarate si veste di giallo-mimosa: una settimana di colore per accompagnare all’8 marzo, il giorno della Festa della donna. Un’iniziativa del DUC, con l’assessore al commercio Rocco Longobardi e in collaborazione con gli esercenti.

«Eccoci pronti per un’altra iniziativa» dice Longobardi, mentre a Palazzo Borghi già si fissano i cavi a sostegno del grande fiocco giallo che “impacchetterà” il municipio.

«Infiocchetteremo Palazzo Borghi con un mega fiocco( 50 metri x 20 metri) e con lo stesso tema abbiamo proposto di farlo sulle porte delle nostre attività: sessanta al momento le attività che hanno annunciato l’immediata partecipazione»

«Mi piace l’idea che c’è sempre attenzione al mondo commerciale» continua Longobardi. Come già con la Tombola di Natale e con la più recente, fortunata iniziativa della scritta “LOVE” itinerante, anche in questa occasione l’iniziativa dura una settimana «per far sì che arrivi il messaggio alle persone e si sparga la voce». Creando attenzione e curiosità intorno alla città e al centro.