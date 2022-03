La Caronnese anticipa la trasferta di Saluzzo

La sfida Saluzzo-Caronnese, valevole per la ventisettesima giornata di campionato nel girone A di Serie D, è stata anticipata a sabato 5 marzo.

Per i rossoblu ci sarà così la possibilità di un giorno in più di riposo per preparare, la settimana successiva, la sfida di Coppa Italia contro il Derthona di mercoledì 9 marzo. In entrambi i casi il fischio d’inizio dell’incontro sarà alle 14.30.

Il comunicato del Dipartimento Interregionale

A ratifica degli accordi intercorsi tra le Società interessate, si dispone l’anticipo della gara SALUZZO-CARONNESE, campionato serie D 2021/2022, inizialmente programmata per domenica 6 marzo 2022, a sabato 5 marzo 2022 con inizio alle ore 14.30.