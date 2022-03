Il Lago di Varese alla Biennale di Venezia

Gli scenari del Lago tornano a Varese dopo essere stati fra i protagonisti alla Biennale di Venezia. Questo pomeriggio, sabato 19 marzo, il Teatro Oratorio di Velate ospita il racconto dell’architetta Katia Accossato sulle potenzialità del Lago di Varese e delle sue aree umide, presentato pochi mesi fa alla Mostra Internazionale di Architettura – Biennale di Venezia.

Le sponde del Lago di Varese fanno parte di un ecosistema di aree umide che vede il coinvolgimento dei comuni rivieraschi di Varese, Gavirate, Bardello, Biandronno, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo, Azzate, Buguggiate, oltre ai comuni confinanti di Daverio, Comerio, Inarzo, Casciago, Casale Litta, Barasso, Luvinate e Vergiate a sud del lago di Comabbio. In programma documenti e video inediti. Al dibattito, aperto al pubblico, partecipa il Parco Regionale del Campo dei Fiori.

Per partecipare è necessario riservare un posto tramite EventBrite inoltre si accede nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. Nel finesettimana gli orari della mostra “Art for the global goals” di EvE Carcan a cura di Carla Tocchetti sono i seguenti: sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.