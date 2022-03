Laveno Mombello aspetta la primavera: nuova area picnic, lavori al parco giochi e semina del prato a Cerro

In attesa della primavera, il territorio di Laveno Mombello è al centro di importanti opere di manutenzione e di riqualificazione delle aree verdi pubbliche. L’amministrazione comunale, infatti, spiega quali sono i lavori in corso in questi giorni nel comune ed in particolare su Via Della Pergola, la “Casa delle bambole” di Via Professor Monteggia e il Parco Giochi del Gaggetto.

Via della Pergola

In occasione della sostituzione delle colonne, spaccate con molta probabilitità a causa di atti vandalici negli scorsi anni, sono stati rimossi i cavi di acciaio per sostituirli con la tradizionale pergola in legno di castagno scorteggiato. «Una soluzione – spiega l’Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente del Comune di Laveno Mombello, Fabio Bardelli – che ha aumentato la resistenza della struttura e che esteticamente ha restituito completezza ad un impianto di fatto “monco” se si considerano le originarie scanalature presenti in testa alla colonna di montorfano».

Sono state inoltre sostituite le piante di uva mancanti. «Il lavoro – spiega Bardelli – è stato eseguito in amministrazione diretta, ovvero con le maestranze comunali, previo acquisto del legname per un importo complessivo di 950,00 euro».

“Casa delle bambole” di Via Professor Monteggia

È stata ultimata la pulizia generale dell’area con sfalcio del sottobosco e potatura di rimonta delle alberature esistenti, oltre all’abbattimento di palme e piante infestanti e la rimozione di molti ceppi sradicati dalla tempesta di vento che nell’ottobre 2020 si era abbattuta su Laveno Mombello. Completano la riqualificazione del sito la piantumazione di 2 Gelsi, di 20 esemplari di castagni che andranno a rinfoltire il castagneto esistente e 6 Corilus Colurna. Realizzata anche la zona pic nic con l’installazione di 2 barbecue e la posa di parterre in beola, oltre al posizionamento di 6 tavoli in legno e 12 panche sparse nel parco. Con l’installazione di 1 fontanella, la posa di una rastrelliera per bike, la sistemazione dell’area parcheggio nella parte bassa del parco e la realizzazione del camminamento interno verso area pic-nic si completano i lavori. «La ricostruzione dei muri a secco presenti in sito – commenta l’Assessore Bardelli – impreziosisce un punto di Laveno Mombello davvero unico, unitamente all’addolcimento di alcune parti dell’area». Gli interventi effettuati ammontano a 25mila euro.

Parco Giochi del Gaggetto

Numerosi interventi di manutenzione ordinaria sono stati eseguiti per riqualificare un’importante area di svago per i bambini: dalla sostituzione di assi in legno usurate all’inserimento di nuovo elementi in pino nordico, dalla sostituzione dei parapetti di sicurezza all’allestimento di nuovi decori.

In occasione della sistemazione del parco giochi, l’Amministrazione comunale sottolinea, attraverso le parole dell’Assessore Fabio Bardelli, che «l’educazione civica si manifesta proprio dalla cura con la quale si rispetta e si mantiene ciò che “è di tutti”, ed in questo caso ancora più importante è dei e per i bimbi». Effettuati anche interventi di sostituzione di alcuni elementi dei giochi anche al Parco degli Alpini di via Bellorini.

Lungolago di Cerro

Manutenzione straordinaria del prato che costeggia il lago per rinfoltire il manto erboso in previsione della Primavera. Il comune invita a non calpestare la semina che sarà effettuata nei prossimi giorni.