Lavori alla rotonda della Schiranna, code lungo la Sp1

Traffico difficoltoso questa mattina lungo la Sp1 a Varese.

Un cantiere all’altezza della rotonda della Schiranna, sta causando lunghe code in direzione di Varese e, dalla parte opposta, per chi proviene dalla rotonda dei Ronchi, in direzione Schiranna.

Per consentire i lavori di scavo in corso in quel tratto è stato istituito un senso unico alternato che ha causato pesanti rallentamenti alla viabilità.