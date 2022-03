Libera la ex-suora che abusò di Eva Sacconago

Mariangela Farè, l’ex suora che abusò di Eva Sacconago, la ragazza di Busto Arsizio che si suicidò a 26 anni nel 2011, è libera per fine pena. La notizia è stata diffusa dal sito Rete L’Abuso e confermata dai famigliari di Eva che hanno subito fatto trapelare la notizia: «Siamo allibiti perchè pur avendo scontato tutta la pena, che non commentiamo, le rimangono delle pene accessorie da scontare come il divieto di avvicinamento ai minori e l’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. Non è stata prevista nemmeno una pena pecuniaria».

L’ordine di scarcerazione risalirebbe al 4 settembre del 2021 «giorno del compleanno di Eva, una casualità inaccettabile» – aggiungono. Non ha voluto confermare la notizia, invece, il legale di Farè, l’avvocato Fabrizio Busignani. La condanna definitiva risale al 20 dicembre 2019 e l’intera pena di 3 anni e 6 mesi, che comprende anche la custodia cautelare prima del processo, è stata scontata in carcere, senza alcun beneficio.