“Luana non sei sola”: centinaia di fiaccole illuminano il buio di Mesenzana

Ancora colpiti dal dolore. Rapiti dalla commozione, con le parole giuste per questi momenti che non ci sono perché solo il dolore fresco si vede. Allora ci vuole il silenzio, ma anche una luce, qualcosa che può illuminare fino in fondo gli spazi oscuri dello spirito umano dove capita si nasconda il male.

E ce n’erano tante di luci martedì sera a Mesenzana per la fiaccolata in ricordo di Alessio e Giada, i ragazzini di 7 e 13 anni uccisi dalla follia del padre che poi si è tolto la vita nella casa di via Pezza all’alba di giovedì 24 marzo. Per questo c’è chi chiede di far arrivare al cuore il momento attraverso la preghiera e la meditazione per quello che è successo.

Ma c’è anche chi non può dimenticare quanto avvenuto solo pochi giorni fa, e per arrivare a queste anime, per saldare l’alleanza di una comunità che rigetta la violenza e l’odio, i genitori dei compagni di scuola dei due ragazzi hanno voluto percorrere assieme una strada ideale fra due luoghi simbolo: la casa dello spirito, la chiesa del paese, e quella delle vittime, nella bifamiliare al piano superiore della strada che scende lenta dalla montagna per arrivare, 200 metri dopo, sulla statale.

È stato grazie a questi genitori, a loro modo coraggiosi, che si è scelto di organizzare questo evento che ha visto la partecipazione informale di amministratori e persone che non conoscevano Alessio e Giada ma che hanno comunque voluto dare un segno di presenza. Poi invece chi stava davvero vicino ai ragazzi, alla famiglia.

Sul piano delle indagini c’è davvero poco da dire: parleranno i risultati dell’autopsia per capire di più sugli attimi di vita delle vittime e del loro aggressore, il padre, che ha agito probabilmente mentre i figli stavano dormendo, per poi rivolgere l’arma, un coltello da cucina, contro il suo di cuore.”La comunità è ancora sotto shock e in molti hanno partecipato alla serata che è stata organizzata col passaparola”. Le fiaccole distribuite erano oltre 200 e ameno il triplo le persone che hanno partecipato. “Luana non sei sola”, recitavano le magliette indossate dalle mamme, che hanno portato lumini palloncini e allestito un piccolo altarino laico fuori dall’abitazione.