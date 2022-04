Alessio e Giada, Mesenzana formalizza il lutto cittadino

«A seguito della tragedia che ha colpito pochi giorni orsono la nostra comunità, strappando alla vita le anime innocenti di due bambini ben inseriti nel contesto sociale ed educativo e ben voluti da quanti, amici e parenti, hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscere, il sindaco pro tempore proclama il lutto cittadino per sabato, 2 aprile c.a., avvertendo che il lutto cittadino consiste nell’esposizione delle bandiere, nazionale ed europea, a mezz’asta dal palazzo municipale».

Lo fa sapere il primo cittadino di Mesenzana Alberto Rossi in una nota ufficiale nella quale viene formalizzato il lutto cittadino annunciato all’indomani della tragedia nella quale hanno perso la vita Giada e Alessio i due fratelli a cui il padre ha tolto la vita, poi uccidendosi (nella foto, la chiesa dove avverranno le esequie in uno dei momenti iniziali della concentrazione che hanno preceduto la fiaccolata di giovedì sera).

«Il sindaco, come altro segno di lutto, ritenendo che l’avvenimento luttuoso meriti la partecipazione di tutta la cittadinanza per i suoi riflessi sociali, civili e morali, invita gli esercizi commerciali ad una sospensione delle proprie occupazioni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 durante il quale avranno luogo le esequie presso la Chiesa Parrocchiale in Mesenzana».

L’invito viene inoltre esteso sempre a tutta la cittadinanza «allo svolgimento in tono minore di tutte le manifestazioni di vita quotidiana sempre limitatamente all’orario di svolgimento delle esequie».