Soffriva di problemi psichiatrici e tormentava la moglie l’uomo che ha ucciso i suoi figli a Mesenzana

Sono stati uccisi con un coltellata al cuore Giada, una ragazzina di 13 anni, e Alessio un bambino di 8. A colpirli a morte è stato il loro padre Andrea Rossin di 44 anni che dopo si è tolto la vita. I fatti sono avvenuti in una casa di Mesenzana, in via Pezza.

Una prima ricostruzione dei fatti è stata fatta al termine della mattinata dalla procura di Varese e diffusa con una nota della procuratrice Daniela Borgonovo.

La tragedia è stata scoperta dalla madre, che doveva recuperare i figli che erano rimasti a dormire dal padre. I coniugi si erano separati da circa due settimane. Dai primi accertamenti svolti dai Carabinieri di Varese, immediatamente intervenuti, è emerso che il marito soffriva da tempo di problemi psichiatrici e che non accettava la separazione dalla moglie, che tormentava.

Alla procura per questa vicenda non risultano precedenti giudiziari e di polizia. “E una triste occasione per confermare che ogni violenza va denunciata per tempo e con fiducia – ha spiegato la procuratrice”.