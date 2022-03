Croce Rossa Italiana, il SeP a supporto della comunità di Mesenzana

Dopo la tragedia accaduta nella mattinata del 24 marzo a Mesenzana, il Servizio Psicosociale (SeP) di CRI Lombardia è a disposizione della comunità. Richiesto l’intervento da parte del sindaco, attraverso la Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino, il personale CRI composto da psicologi, si è attivato nel piccolo paese della provincia di Varese per incontrare quanti, a causa dell’evento accaduto, hanno manifestato necessità di supporto.

L’attività

Seguendo l’approccio psicosociale del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e di Croce Rossa Italiana, è stato predisposto l’intervento nella prima fase dell’emergenza: obiettivo fare in modo che le persone, attraverso la riduzione dello stress e la stabilizzazione emotiva, potessero attivare le risorse interne per affrontare l’evento critico. Giovedì sera si è svolto l’incontro con il sindaco, i genitori delle classi frequentate da Alessio e Giada e gli insegnanti, un incontro per fornire al gruppo scuola-famiglia delle indicazioni per parlare a bambini e ragazzi, rispettando i loro tempi e le loro reazioni. Quanto accaduto, infatti, va condiviso in modo da ristabilire il senso di sicurezza interiore.

Venerdì mattina, invece, gli psicologi del SeP hanno incontrato i compagni di classe e l’approccio è stato commisurato al livello di sviluppo psico emotivo di ognuno: ai più piccoli è stata proposta un’attività di disegno per poter esprimere le loro emozioni attraverso il gesto grafico, mentre con i più grandi si è lavorato sul gruppo, lasciando agli stessi ragazzi la possibilità di scegliere come affrontare insieme questa perdita. Quello attivato dal SeP è l’inizio di un momento di incontro volto a normalizzare la forte reazione emotiva e attivare le strategie di coping proprie di ognuno di noi. In una seconda fase verrà fornita l’opportunità di usufruire dell’intervento del SeP al resto della comunità, una comunità che si è fin da subito mossa a protezione dei minori, chiedendo aiuto per affrontare e superare la tragedia.

