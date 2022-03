Tutta la solidarietà dei presidi alla Comunità educante di Mesenzana

Riceviamo e pubblichiamo l’addolorato messaggio di solidarietà con cui l’Associazione Nazionale Presidi della provincia di Varese abbraccia la comunità educante di Mesenzana colpita dalla tragedia di fratello e sorella uccisi in casa.

Abbiamo da poco avuto notizia del dramma che si è consumato a Mesenzana e che ha coinvolto due alunni dell’ICS “ D. Zuretti” di Mesenzana.

Desideriamo come ANP esprimere tutto il nostro sbigottito dolore davanti a questa immane tragedia e portare alla Comunità educante tutta, ed in particolare a quella dell’Istituto diretto dalla Dirigente Prof.ssa Katia Fiocchetta, la nostra vicinanza e il nostro sentito cordoglio per la perdita di due alunni che hanno pagato con la vita la scelta terribile del loro papà.

Ci uniamo al dolore di questa Comunità e ribadiamo il nostro impegno quotidiano di Dirigenti Scolastici che pongono al centro del proprio lavoro l’educazione e i bisogni dei nostri alunni, affinché la Scuola sia un luogo sereno di crescita umana e sociale.

Siamo particolarmente vicini alla collega Katia Fiocchetta.

Il Presidente Provinciale Anp Varese

DS Prof Maria Rosa Rossi