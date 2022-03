A Luino l’Istituto Comprensivo “B. Luini” organizza una raccolta di farmaci da destinare agli ucraini

L’Istituto Comprensivo Statale “B. Luini”, per fronteggiare l’emergenza della popolazione ucraina colpita dalla guerra, in collaborazione con il gruppo dei volontari dell’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino, organizza una raccolta di farmaci e di tutto quello che occorre per l’assistenza sanitaria.

«E’ importante che anche i bambini imparino cosa significa aiutare gli altri – dichiara la dirigente scolastica Chiara Grazia Galazzetti – Questa raccolta fondi, che verrà “gestita” dai bambini e dai ragazzi di ogni plesso, rappresenterà un modo unico per avvicinarli con delicatezza alla realtà di quello che sta succedendo».

A partire da ieri, 16 marzo, fino a mercoledì 23 marzo, presso ogni plesso dell’istituto si organizzerà una raccolta, così da permettere ad ogni bambino e ragazzo di donare qualcosa.

Venerdì 25 avverrà poi la consegna del materiale raccolto tramite una simbolica marcia per la Pace, a partire dalla sede di Viale delle Rimembranze 4 fino al punto di raccolta di Luino, località stazione (al civico 25).