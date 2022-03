Mai Paura, un anno pieno di eventi aspettando il camp a Busto Arsizio

“Insieme si può tutto”. E cosi che Mai Paura Odv, capitanata dall’instancabile Emanuela Bossi, riporta l’attenzione sul suo programma annuale patrocinato da Provincia di Varese e dalla Città di Busto Arsizio. Il calendario ricco di incontri ed eventi che si concretizzeranno con la creazione del Mai Paura Camp, il quartier generale dell’Associazione no-profit, è stato presentato questo pomeriggio in sala giunta a Palazzo Gilardoni alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli e delle assessore Manuela Maffioli (cultura), Cinzia Cerana (educazione) e Paola Reguzzoni (servizi sociali).

Tutti e tre hanno voluto sottolineare l’importanza del lavoro dell’associazione che da alcuni anni ha preso piede in città partendo dall’assistenza delle donne malate di cancro per poi allargarsi a diversi ambiti con iniziative sempre di alto livello e indirizzate a diverse realtà del territorio che si occupano dei fragili (bambini, disabili, malati oncologici): «Possiamo solo dirvi grazie perchè le vostre azioni alleggeriscono il carico dell’amministrazione comunale e fanno qualcosa che il pubblico da solo non riuscirebbe a fare» – ha, infatti, sottolineato il sindaco.

Il cortometraggio

Il primo appuntamento sarà a breve, venerdì 18 marzo alle ore 21.00 al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio dove verrà proiettato il primo cortometraggio auto-prodotto. Realizzato grazie alle riprese di Matteo Ballarati e Federica Crippa di Cactus Production e successivamente montato dagli allievi dell’ Istituto Cinematografico “Michelangelo Antonioni” di Busto Arsizio, il corto che prende il titolo di “Ciak si gira: emozioni dietro la telecamera”, è il contenitore di due “solitudini vissute nel periodo del lock-down: quella dei ragazzi delle Associazioni del Territorio rimasti completamente isolati e quella delle attività commerciali della zona praticamente chiuse.

Ne esce un racconto fresco, dinamico, allegro che mostra la gioia nella semplicità delle cose, felicità e lacrime di commozione, energia e spensieratezza ma soprattutto mostra lo scambio meraviglioso tra i Commercianti e i Ragazzi e la nascita di un sano rapporto che emoziona e fa bene ad anima e cuore. “La notte delle stelle” è il titolo della serata in cui verrà proiettato il cortometraggio perché’ l’atmosfera sarà hollywoodiana per tutti: red carpet, shooting fotografico, richiesto un/dress code elegante e premiazione, come se fosse la vera notte degli Oscar.

Sport come terapia coi campioni

L’11 di aprile torna la seconda rassegna Mai Paura “Lo sport come terapia” che nella prima edizione del 2020 aveva visto come ospiti d’eccezione Umberto Pelizzari, pluricampione mondiale di apnea profonda e Manuel Bortuzzo, promessa olimpica del nuoto. Sarà un evento “Senza Barriere” e di grande insegnamento: sul palco, nel talk show condotto da Emanuela Bossi, il Velista diversamente abile Andrea Stella, accompagnato dall’amichevole ritorno di Umberto Pelizzari, sempre al fianco di Mai Paura.

«Vanno sostenute le realtà che facilitano l’avvicinamento allo sport eliminando le barriere e garantendo pari opportunità per tutti. Lo sport va diffuso come pratica non solo riabilitativa ma anche in chiave aggregante e ludica. Se puoi progettare una barca per tutti puoi progettare una città per tutti» – ha dichiarato il velista Stella.

Il Mai Paura Camp

Tra i mesi di maggio e giugno, in data da definire a seconda dell’andamento dei lavori, si inaugurerà il Mai Paura Camp nell’area messa a disposizione dal Comune in via Salvator Rosa. Un terreno comunale assegnato grazie ad un bando che uno straordinario gruppo di volontari, che dedicano il proprio tempo libero, sta trasformando in un’area ludico-ricreativa a disposizione di tutti. Il Mai Paura Camp sarà un luogo di condivisione, parola chiave dell’Associazione, un luogo che coinvolgerà tutti, senza lasciare da parte nessuno, senza limiti, senza barriere, senza pregiudizi. Sarà la perfetta base per incontri, feste, laboratori, eventi, pet therapy e per guardare le stelle.

L’osservatorio astronomico in memoria di Gabriele Bellotti

Le stelle, infatti, sono il filo conduttore dell’anno di Mai Paura. Il fiore all’occhiello del Mai Paura Camp sarà infatti l’osservatorio astronomico “Nebulosa, anima e cuore” che metterà a disposizione le strumentazioni astronomiche donate da Gabriele Bellotti, paziente oncologico recentemente scomparso. Il Gabry, come veniva chiamato, teneva particolarmente all’idea che altre persone potessero avere la possibilità di osservare e sognare attraverso l’osservazione e lo studio dei corpi celesti. L’importante progetto di donazioni “Le stelle di Gabry”, raggiungibile anche attraverso la piattaforma Gofundme (www.gofundme.com), è essenziale affinché grazie all’aiuto di tutti si possa realizzare il Camp.

Gli amici di Mai Paura

Tantissimi sono i privati che si sono fatti avanti per contribuire alla realizzazione di questo grande progetto ed ognuno ha messo a disposizione ciò che poteva: le mani, l’ingegno, il supporto economico. Partito tutto da una richiesta di aiuto sui social, si è creata una squadra pazzesca con Thomas Pisoni de “il giardiniere”, Giampiero Dario, Nino e Angelo Randazzo della ditta

“A.R.scavi snc” di Magnago, all’Impresa Edile Marchetto, dalla ditta Fibas di Nino Martuscelli alla concessionaria Renault Paglini che si è presa in carico dell’intera recinzione. Un elenco lunghissimo all’interno del quale non si possono non citare gli amici harleysti da sempre a fianco di Mai Paura: Motoclub Sempione 33 e Kustom Road. “Questo è l’effetto Mai Paura la condivisione tanto cara a Gabriele e a tutti noi” dichiara

Emanuela Bossi, Presidente.

Prendi il largo

A Luglio si tornerà a solcare le acque del nostro bellissimo Lago Maggiore attraverso la manifestazione “Prendi il largo 2”: dalla Nautica Lavazza di Brebbia prenderà il via la traversata giunta alla sua seconda edizione che vedrà impegnati velisti esperti e i ragazzi delle Associazioni che per un giorno si cimenteranno nella vita da barca a vela. La rassegna sarà dedicata alla

dott.ssa Daniela Di Natale, prematuramente scomparsa.

Prendi il volo

Dopo la pausa estiva, a Settembre tornerà l’immancabile e tanto atteso “Prendi il volo 3” con Vanni Oddera, campione mondiale di Motocross Freestyle e inventore della Mototerapia. La location sarà ancora una volta la suggestiva cornice di Volandia-Parco Museo del Volo: Vanni e il suo Team, i Daboot, faranno rivivere l’emozione del “vento in faccia” in una giornata che oltre alla Mototerapia proporrà show acrobatici e musica dal vivo.

Salta la cena con Vanni Oddera

Già in lavorazione anche la tanto attesa Power Dinner “Salta la cena” dove i commensali ceneranno sotto il cielo stellato e sotto i salti acrobatici di Oddera e del suo Team: un successo quello dello scorso anno che Mai Paura vuole replicare per dare la possibilità a più persone di potervi partecipare.

L’Ottobre rosa con la Lilt

Mai Paura chiuderà il suo 2022 con un evento dedicato alle Donne oncologiche nella rassegna LILT “Ottobre Rosa” con data e location da calendarizzare. Appuntamento che non trascurerà di celebrare anche i cent anni di operato della LILT dalla sua

E…e chissà cosa alto ha in serbo Mai Paura perché con questa Associazione le sorprese sono all’ordine del giorno: «Proprio per tutti questi motivi dobbiamo esserci, dobbiamo continuare ad impegnarci, dobbiamo portare a termine i nostri progetti e mantenere la parola data a Gabriele e a tutti i ragazzi che ci seguono. Ciò che ci stupisce è vedere che ci sono tante Persone straordinarie che credono in noi e che ne condividono il cammino: le istituzioni, i volontari, i commercianti, i benefattori, i ragazzi stessi. Non li deluderemo, è una promessa» – dichiara Emanuela Bossi con quello sguardo furbo che fa capire che questo è solo l’inizio e che non si fermerà mai. Ciò che Mai Paura promette, Mai Paura fa».

Recentemente Mai Paura ha assunto la denominazione “Mai Paura ODV” confermando che rimangono invariati il codice fiscale e l’iban, al quale potranno essere rivolti 5X1000, contributi donazioni per il sostegno alle attività organizzate. Ulteriori informazioni possono essere fruibile sul sito https://www.maipaura.it/.