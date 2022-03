Mastini avanti a lungo, ma nell’ultimo terzo l’Unterland sorpassa e vince

L’hockey sa essere spietato, e a farne le spese questa volta sono stati i Mastini Varese che si sono trovati capovolti all’improvviso da due reti subite nel giro di 11″ dallo stesso avversario, Davide Girardi, nel bel mezzo del terzo e ultimo periodo. In vantaggio fino a quel momento, i gialloneri si sono trovati d’un tratto sotto nel punteggio e hanno perso per 5-3 la seconda gara dei quarti di finale di IHL.

A sorridere doppiamente è quindi l’Unterland Cavaliers, che oltre al successo parziale si porta sul 2-0 nella serie con un break in trasferta che può davvero indirizzare il quarto di finale anche se il Varese come in gara 1 ha giocato una partita gagliarda e convincente, alla quale però è mancato almeno un pizzico di fortuna. Anche perché i padroni di casa hanno dovuto affrontare la gara senza tre giocatori importanti, gli squalificati Schina e Caletti (rientreranno in gara3) e Bertin infortunato.

Gara ricca di colpi di scena all’Agorà, con i Mastini in vantaggio dopo meno di un minuto con un gol fortunoso siglato da Erik Mazzacane (tiro deviato imparabilmente da un avversario), pareggiato dopo pochi minuti da un Brighenti che scaraventa in rete da pochi metri un disco rimasto pericolosamente in zona. Il Varese crede nelle proprie potenzialità, preme nel terzo difensivo ospite, impegna Giovanelli, lo grazia con Marcello Borghi (fuori da buona posizione) e infine lo trafigge con Salvai. Il giovane talento in prestito dalla Valpe ruba il disco sulla blu, punta il portiere, finta e sigla il 2-1.

Dopo l’intervallo la partita offre pochi spunti e anche le due superiorità – una per parte – non portano variazioni al risultato. Muraro e Giovanelli rispondono “presente” in qualche circostanza ma poi i Cavalieri pareggiano con Wieser che finalizza una bella azione poco prima del 34′. Ma esattamente un minuto dopo, il Varese passa a condurre per la terza volta per merito di Piroso che sfrutta un’azione di Capannelli e una conclusione di McGrath per infilare il 3-2, punteggio con cui si va al secondo riposo.

Ma il terzo periodo è quello decisivo, purtroppo a favore degli altoatesini: l’Unterland parte forte alla ricerca del pareggio ma trovano una buona resistenza da parte della difesa giallonera. Il Varese però non riesce a esprimersi in attacco e alla lunga va un po’ in affanno ma il 3-3 arriva in modo fortunoso: Girardi manda un disco in profondità e questo trova una deviazione involontaria che inganna Muraro.

Disco al centro, ingaggio per ricominciare e tiro dello stesso Girardi che viene deviato dal portiere varesino; il puck si impenna, ricade sulla schiena di Muraro e rotola in porta per il 3-4. Una doppia situazione quasi irreale che capovolge il risultato. A questo punto tocca ai Mastini rovesciarsi in avanti ma in questi casi un errore può essere fatale: è quanto accade a pochi minuti dalla fine quando un disco perso in zona neutra permette a Zerbetto di contrattaccare e di superare per la quinta e ultima volta l’incolpevole Muraro.

5-3 Cavaliers, 2-0 nella serie e prossimo appuntamento in Alto Adige: si gioca giovedì sera alla Wuerth Arena di Egna con i Mastini che ritroveranno gli squalificati, ma che scenderanno in pista quasi con le spalle al muro.