M’illumino di meno, a Vergiate decine di studenti in corteo

Decine di ragazzi della scuola secondaria don Milani di Vergiate nella serata di venerdì 11 marzo hanno partecipato a M’illumino di meno: l’iniziativa lanciata per la prima volta da Caterpillar (Rai radio 2) nel 2005 per sensibilizzare al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente.

Il corteo ha percorso le vie del paese, per poi fare tappa in piazza Baj (dove è stato raggiunto anche dal corteo organizzato dal Centro di aggregazione giovanile). Qui gli studenti hanno letto le loro riflessioni. L’iniziativa ha visto la collaborazione di Agenda 21 laghi, Legambiente e del Comune di Vergiate. All’iniziativa hanno partecipato anche la comunità pastorale di Vergiate del movimento Laudato sì e i volontari del Parco del Ticino. Al termine della manifestazione si è tenuto un intervento sul valore dell’energia e per aiutare alla sostenibilità a cura di Luigi Boscarini.

Insieme a ragazze e ragazzi si sono uniti alla marcia anche i genitori, gli insegnanti, e l’Amministrazione comunale, tra cui il sindaco Daniele Parrino.