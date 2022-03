Nuotata fuori stagione ( e vietata) nel lago di Varese a Gavirate

Un tuffo rigenerante. Certo che luogo e periodo non permettono proprio di fare bracciate salutari. Eppure un lettore ha scattato un paio di foto di un gesto inusuale sulla sponda del lago a Gavirate. Come ci ha spiegato il lettore:

«questo pomeriggio passeggiavo sul lungolago di Gavirate, quando mi sono imbattuto in un gruppo di ragazzi (a giudicare dall’accento inglesi), che a turno si tuffavano all’interno del lago (non balneabile a causa degli inquinanti al suo interno).

Mi chiedo se fossero a conoscenza della non balneabilità del lago per tali motivi (nonostante la presenza dei cartelli, come visibile in foto), soprattutto della conseguenza di tali sostanze sulla loro salute».