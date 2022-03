Da Pasolini a Biondillo: la primavera culturale a Samarate

A Samarate l’arrivo della primavera e del mese di aprile fanno rima con letteratura e cultura: tanti gli eventi organizzati dal Comune e dalle vivaci associazioni del territorio. Tante le attività in programma, con attenzione a tutte le fasce d’età per un ritorno alla socialità all’insegna del gioco e della lettura.

«Siamo ripartiti già dal mese di marzo – spiega l’assessora alla Cultura, Maura Orlando – recuperando gli eventi che erano in programma tra gennaio e febbraio e rimandati per l’emergenza Coronavirus». Tanti gli eventi, così come gli attori in campo: «Gli Amici della biblioteca faranno un omaggio a Pasolini per il centenario dalla nascita, mentre a metà mese ci sarà Gianni Biondillo che, grazie a Samarate loves books, presenterà il suo nuovo libro. Poi ci saranno le serate in biblioteca e lo spettacolo nella chiesa di Verghera».

Letture per i più piccoli

Si parte sabato 2 aprile con “Libri a colazione”, organizzato da Samarate loves books: storie e colazione per bambini nella fascia 0-7 anni. Appuntamento in via Indipendenza, 43 alle 9.30. Sempre per i bambini è dedicato l’evento “Nati per leggere”, letture dai 12 mesi ai 6 anni: appuntamento a sabato 9 aprile, in due turni alle 10 e alle 11, in biblioteca.

Gli eventi in biblioteca

Mercoledì 6 aprile tutti in biblioteca comunale per una serata di giochi da tavolo e partite di burraco a partire dalle 20.30. Giovedì 7 aprile è in programma il consueto tè letterario con gli Amici della biblioteca alle 16, nella biblioteca di via Borsi.

Mercoledì 20 aprile un appuntamento per gli amanti della creatività: in biblioteca alle 20.30 è in programma “Fiori di carta fai da te”, laboratorio per adulti. Bookcrossing e libri in dono, invece, sabato 23 aprile: un incontro di scambio di libri dalle 9.30 alle 13. Chiude il mese di incontri in biblioteca sabato 30 aprile, alle 10, con una mattinata di giochi da tavolo per tutti in biblioteca.

La letteratura al centro

Villa Montevecchio ospiterà due serate all’insegna della letteratura. Mercoledì 13 aprile, alle 21.15, ci sarà la presentazione de I cani del Barrio di Gianni Biondillo: l’evento è organizzato dall’associazione Samarate loves books che dialogherà con lo scrittore giallista milanese. Giovedì 21 aprile sarà interamente dedicato a Pier Paolo Pasolini, una serata organizzata dagli Amici della biblioteca: appuntamento alle 21 in sala azzurra.

Concerti e spettacoli

Venerdì 8 aprile, nella chiesa parrocchiale di Verghera (in via Mazzini) andrà in scena lo spettacolo Secondo Orfea: quando l’amore fa miracoli, interpretato da Margherita Antonelli.

Giovedì 23 aprile al circolo alleanza cooperativa di Ferno (in via Mazzini, 16) alle 21 ci sarà il concerto multimediale con Maurizio Paolan organizzato da Anpi di Samarate-Verghera, Ferno e Lonate Pozzolo. Sempre in tema Liberazione dal regime nazi-fascista la manifestazione in programma lunedì 25 aprile in municipio, alle 10.