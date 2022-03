Piazza Biroldi torna libera, ecco com’è la nuova zona pedonale di Varese

Piazza Biroldi è tornata “libera”: l’area che si trova davanti all’ospedale del Ponte di Varese, negli ultimi mesi “impacchettato” dai cantieri del piano stazioni, è ora tornato pienamente fruibile e mostra la sua nuova identità, tutta pedonale.

Tolte le recinzioni infatti, si può notare come sia ormai diventata quasi tutta “calpestabile” per le persone: gli unici spazi destinati alla sosta provvisoria, sono davanti all’ospedale e davanti alla farmacia (in tutto non più di 5) e destinati esclusivamente agli utenti.

La sosta “normale” non è quindi più possibile e non c’è nemmeno lo spazio per fermarsi irregolarmente, come purtroppo era costume nei tempi passati.

Vale perciò la pena di ricordare però i parcheggi disponibili che ormai in quella zona sono diversi, ma sono poco noti e ancora non ben segnalati: si auspica infatti, con gli ultimi lavori ancora necessari – illuminazione, arredo urbano e cartellonistica – che sia aggiunto anche un cartello che indica i posti auto nelle vicinanze.

I PARCHEGGI IN ZONA PER GLI UTENTI: OLTRE 500 POSTI A DIVERSI PREZZI

Per gli utenti, dicevamo, sono ormai diversi i parcheggi nella zona: il multipiano più vicino e capiente, con tariffe pari agli stalli esterni in piazza e uscita pedonale nella zona pedonale di via Del Ponte, cioè a pochi passi dall’ingresso, ha l’entrata per le auto in via Nino Bixio (315 posti, a circa 200 metri).

Altri tre posteggi, tutti con tariffa di 2 euro al giorno, sono in via Maspero all’altezza del campo da Rugby (60 posti, distanza 500 metri, scoperto), in via Cimone (80 posti a 400 metri di distanza, in salita, scoperto) e in via Lazio (650 metri, coperto, circa 200 posti), di fianco al supermercato Tigros. Quest’ultimo ha anche una offerta per i lavoratori dell’ospedale a 9 euro al mese.