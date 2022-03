Pioggia di razzi sull’Ucraina, colpite città e civili, continua la gara di solidarietà per gli aiuti

Mentre le città ucraine sono sottoposte a una vera e propria pioggia di missili e razzi anche su quartieri civili, non si ferma la gara di solidarietà per la raccolta di generi alimentari e vestiario da spedire in Ucraina, oltre alle diverse manifestazioni in programma per chiedere a piena voce il cessate il fuoco per un ritorno alla pace. Nel frattempo anche in provincia di Varese si moltiplicano le iniziative per manifestare contro la guerra ma anche per raccogliere fondi e materiali utili per un sostegno concreto ai profughi, con storie di chi in prima persona si è mosso per aiutare famiglie in difficoltà e bambini.

LA GIORNATA (ore13.00)

Foto sui social, la grande arma di controinformazione animata dagli stessi ucraini, hanno cominciato a raccontare il settimo giorno di combattimenti in. Ucraina dopo l’aggressione di giovedì scorso, il 24 febbraio. Dopo le voci sulla conquista russa di Kherson, città chiave perché alla foce del lungo fiume Dnepr che taglia in due verticalmente il Paese, di prima mattina è giunto l’appello del presidente Volodymyr Zelenskyy, un messaggio fatto veicolare sui social dove il giovane capo dello stato spiega che la Russia vuole cancellare il popolo ucraino.

Sempre di prima mattina è giunta anche la voce relativa allo spostamento dei colloqui fra Russa e Ucraina che proseguiranno nei prossimi giorni al confine con Polonia o Romania.

Sul piano militare sembrano esserci battute di arresto per le truppe corazzate di Mosca. Secondo il ministro degli esteri del Regno Unito l’invasione russa «è considerevolmente in ritardo» e le forze di Mosca «stanno subendo perdite»: secondo il Corriere della sera i caduti russi potrebbero essere vicini a quota 10.000 morti e sui cabali telegram attivi a cui la popolazione ucraina attinge informazioni figurano diverse scene di giovani militari che in lacrime parlano coi parenti in patria.

Secondo la Cnn «Centinaia di lavoratori e popolazione locale hanno bloccato una strada di accesso a una centrale nucleare ucraina vicino alla città sud-orientale di Enerhodar, mentre le forze russe avanzano nell’area. I video pubblicati sulla pagina Facebook dell’autorità locale hanno mostrato una grande folla che trasportava bandiere ucraine bloccando la strada mercoledì mattina».

GLI AIUTI



Le Nazioni unite hanno valutato in poco meno di 850 mila il numero dei profughi e il pensiero di molte associazioni e di semplici cittadini sta nel capire come aiutare.

C’è chi si è recato di persona al confine con Polonia e Romania per portare in salvo famiglie e bambini in fuga dalla guerra, come la storia di don Giuseppe Tedesco, il parroco di Busto Arsizio che ha guidato per venti per fino a riuscire a fare rientro a casa. Esistono poi una serie di iniziative che moltiplicano le occasioni per donare vestiti o generi alimentari da spedire in Ucraina.

Siamo andati al CVV, il centro di aiuto al volontariato di Varese che ha sede in via Maspero, dove ci sono i locali di Anna – Sofia, associazione di auto aiuto per gli Ucraini a Varese, che sta organizzando l’invio degli aiuti nel paese. Ed è notizia di oggi, mercoledì, che i primi due bimbi ucraini in fuga dalla guerra sono stati ospitati nelle scuole di Varese: si tratta di due gemelli di 9 anni e l’amministrazione comunale si è messa in modo per garantire loro la continuità educativa, e nella mattina del 2 marzo sono entrati nella loro nuova classe.

«Da questa mattina i primi due gemellini ospitati da un nostro concittadino varesino inizieranno la scuola e per loro è stato preparato subito un benvenuto dai nuovi compagni – scrive il sindaco Davide Galimberti sui social – Il Comune si è immediatamente attivato per creare quella rete di accoglienza in stretta sinergia con tutte le realtà che stanno operando. Varese c’è».