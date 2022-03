A Cantello si prega per la pace in Ucraina e nel mondo

(foto di Fil_Va) – Questa sera, mercoledì 2 marzo, si prega per la pace anche a Cantello.

Il parroco don Egidio, accogliendo l’appello di Papa Francesco, invita tutti a partecipare al momento di preghiera che si terrà alle 20 in chiesa parrocchiale a Cantello, per quanto sta avvenendo in Ucraina senza dimenticare le altre guerre, conflitti e violenze sparse in ogni angolo del mondo.