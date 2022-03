Prezzi impazziti: la benzina aumenta – a Varese e in Italia – letteralmente “a vista d’occhio”

La mappa che vedete qua sopra di “PrezziBenzina” , l’app più usata in Italia per la verifica dei prezzi del carburante nelle varie pompe di benzina, è eloquente: se si digita “Varese” o “21100” come chiave di ricerca oggi si trovano solo benzinai “dal bollino rosso”. Con prezzi sopra – spesso parecchio sopra – i due euro.

L’unico “bollino verde” che si vede nella mappa non vi inganni: quella pompa di benzina non è in Italia, ma, ovviamente, in Canton Ticino, subito dopo la frontiera, e nemmeno lì i prezzi sono poi così bassi, anche se meno peggio dei nostri.

Secondo l’osservatorio dei prezzi del carburante del Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’unico prezzo aggiornato alla mattina del 9 marzo al di sotto dei due euro in provincia è una pompa di benzina della Sommese Petroli, quindi di un distributore indipendente locale, sul Sempione a Gallarate, e il prezzo self è 1.969, quindi sotto la soglia di pochissimo.

Ma nel momento in cui leggiamo la mappa e chiediamo conferma, il prezzo è già salito a oltre i 2 euro.Con questa frequenza infatti si aggiornano gli aumenti nei distributori di benzina varesini, tanto in fretta da rendere impossibile agli osservatori di “stare dietro” ai cambiamenti: ma la situazione non è molto diversa anche nel resto della Lombardia e in Italia.

Diverse pompe di benzina superano addirittura i 2 euro e trenta centesimi, mentre sono molti che hanno prezzi addirittura più alti per il diesel – carburante storicamente più conveniente – che la benzina.

La spiegazione purtroppo sta tutta nella guerra tra Russia e Ucraina, che sta mettendo in crisi il fabbisogno energetico europeo: ne abbiamo parlato anche con uno dei distributori indipendenti della Provincia, che ci ha spiegato la situazione “sul campo”.