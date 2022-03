Prove insufficienti, assolto il giovane accusato di estorsione nei confronti di un prete di Saronno

Non ci sono prove sufficienti per accertare oltre ogni ragionevole dubbio che i soldi dati da un prete di Saronno a due giovani stranieri che frequentavano la parrocchia fossero frutto di un’estorsione. Per questo il collegio giudicante del Tribunale di Busto Arsizio ha assolto l’unico imputato (fuggito nel periodo in cui era agli arresti domiciliari e probabilmente all’estero, ndr) del processo che si è concluso oggi in aula a Busto Arsizio.

Il religioso nella scorsa udienza aveva raccontato le vicissitudini con due giovani stranieri che aveva accolto in parrocchia e col quale ha ammesso di aver avuto diversi rapporti sessuali che, secondo la sua versione, erano diventati un modo per ricattarlo e chiedere soldi fino a raggiungere la cifra di oltre 10 mila euro. Ad un certo punto i due l’avrebbero anche picchiato.

La vicenda si sarebbe svolta tra il 2014 e il 2017, fino a quando il sacerdote, scosso dalle percosse che aveva subito ha denunciato per paura che la storia potesse finire peggio di quanto potesse immaginare. La decisione è arrivata dopo due ore di camera di consiglio.