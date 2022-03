Scontro frontale in via Milano a Jerago con Orago

Scontro tra tre auto in via Milano a Jerago con Orago. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, all’altezza del benzinaio. Nello scontro frontale sono rimaste coinvolte una Fiat Panda, una Mercedes Classe A e un suv Jeep. Non si segnalano feriti ma il traffico è stato interrotto perchè le auto coinvolte occupavano tutta la sede stradale. La ricostruzione della dinamica è stata effettuata dalle forze dell’ordine.