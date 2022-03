Il Sentiero delle meraviglie nascoste e il Fiume tra arte e sapori nel weekend di Sesto Calende

La primavera è finalmente alle porte e anche Sesto Calende è pronta ad accogliere la bella stagione in tutto il suo territorio, dalla caratteristica passeggiata sul lungofiume, al verde dei suoi boschi, ricchi di “meraviglie nascoste”. Un po’ meno generoso sarà invece il meteo, rimasto ancora in letargo con qualche nuvola a intimorire i visitatori, ma senza ricorrere alla pioggia – che in realtà non farebbe male al Ticino e al Lago Maggiore.

Ecco una serie di proposte per trascorrere a Sesto Calende il weekend che va da venerdì 18 marzo a domenica 20

VENERDÌ 18 MARZO:

SESTO ALLE 7 ATTRAVERSA IL TICINO: Seconda trasferta per l’amatissima trasmissione radio “strettamente sestese” Sesto alle 7, che come ormai una tradizione inaugura il fine settimana nella cittadina.

Rigorosamente alle 19, gli speaker saranno in diretta dal Porto 11, il “Lounge and Bistrot” dove trascorrere le proprie serate ammaliati da un panorama mozzafiato proprio su Sesto Calende.

Ospiti della puntata volti noti in quel del Ticino: dal sindaco Massimo Stilo, a Marziano Balzarini, organizzatore negli anni ’80 di memorabili festival che hanno portato sul Lago Maggiore autore di grandissimo rilievo come Zucchero, Battiato e Gianni Morandi, al designer Stefano Rossetti – il designer padre del ‘Parcobaleno’ che nell’estate 2020 ha colorato Sesto Calende portando stupore ai più piccoli. Leggi qui l’articolo completo.

SABATO 19 MARZO:

UN FIUME TRA ARTE E SAPORI: Con la primavera ritorna anche uno degli appuntamenti più apprezzati dai sestesi e dagli amanti del buongusto. Dopo la pausa invernale nuovamente in scena ‘Un Fiume tra Arti e Sapori’ che sabato 19 marzo animerà la ‘passeggiata amata dai Sestesi’ all’ombra del lungo viale alberato. Spazio nuovamente agli appassionati della tradizione, della manualità, del bello, dell’originale e del buon gusto in un piacevole incontro con le eccellenze enogastronomiche ed artigianato del territorio.

MARTEDÌ 22 MARZO:

L’AFFASCINANTE UNIVERSO DELLA LETTURA: Dopo l’ascolto guidato dell’Inno alla Gioia, un nuovo appuntamento organizzato dall’Università Senza Età nella sala consiliare del Municipio, martedì 22 marzo ore 16. L’associazione culturale organizza infatti un dibattito culturale su cosa voglia dire leggere e cosa ricercare nei libri. Parteciperanno all’incontro Davide Frezzato, Paolo Marchetti e Sergio Carabelli in dialogo con Marco Casanova. Seguirà alle 17.45 un gruppo di lettura. Sarà inoltre possibile partecipare via Zoom scrivendo a iscrizioni@unisenzaeta.it

LA PROPOSTA:

IL SENTIERO DELLE MERAVIGLIE NASCOSTE: Forse non tutti gli amanti delle passeggiate sanno che le colline di Sesto Calende custodiscono delle vere e proprie “Meraviglie Nascoste”, a tal punto da dare il nome a uno fra i sentieri più importanti nella città sul Ticino.

10 chilometri che uniscono Oriano al Sasso della Preja Buja nel verde di Sesto Calende, leggi qui l’articolo completo per scoprire tutto sul magico itinerario.

NEI DINTORNI:

GOLASECCA D’AUTORE: a Golasecca d’Autore il nuovo noir milanese di Gianluca Veltri “La regola del caos”. Venerdì 18 marzo, ore 21, secondo appuntamento della rassegna letteraria: in biblioteca arrivano le avventure dell’ispettore Crespo nel capoluogo meneghino. Conduce la Poetrice di Sesto Calende Rossana Girotto.