Si espande il cantiere di Largo Flaiano a Varese, il tratto finale di viale Borri a senso unico per 5 mesi

Il cantiere di largo Flaiano, dopo i lavori propedeutici dei mesi scorsi che hanno interessato via Sant’Imerio, ora entra nel vivo per realizzare la nuova rotatoria e posare il nuovo ponte, che eliminerà i semafori all’ingresso dall’autostrada in città.

Per farlo, a partire dal 14 marzo e fino al 31 agosto i lavori interesseranno il tratto di viale Borri, che sta tra il semaforo all’altezza dell’incrocio con via Gasparotto e il semaforo su largo Flaiano, che interesserà soprattutto chi dall’esterno procederà verso il centro città.

COME CAMBIA LA VIABILITÀ

In particolare: chi transita dal centro città verso in viale Borri non subirà cambiamenti.

Per chi percorre viale Borri in direzione centro città, all’altezza del semaforo all’incrocio con via Gasparotto sarà obbligatorio svoltare a sinistra su via Gasparotto. Non sarà possibile dunque proseguire dritto su viale Borri in direzione largo Flaiano. Da via Gasparotto poi sarà possibile raggiungere l’autostrada oppure girare su viale Europa e utilizzare gli ingressi per il centro cittadino. Per chi proviene da fuori città, e principalmente dal ponte di Vedano, si consiglia di evitare viale Borri e scegliere percorsi alternativi per recarsi in centro città.

Il trasporto pubblico non subirà variazioni.