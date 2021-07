Galimberti presenta il progetto animato del nuovo ingresso a Varese: ecco come diventerà Largo Flaiano

A pochi giorni dall’approvazione del progetto esecutivo e dall’avvio della gara per i lavori di miglioramento dell’accesso alla città su largo Flaiano, oggi pomeriggio il sindaco di Varese Davide Galimberti ha condiviso sulla sua pagina Facebook il rendering animato del progetto.

«In molti in questi giorni mi avete chiesto qualche dettaglio sul progetto – scrive il sindaco rivolgendosi ai suoi concittadini – Ecco come sarà la nuova uscita dell’autostrada senza i semafori. Condivido con voi questo video che abbiamo realizzato in cui si vede il progetto animato».

Il bando per l’affidamento dell’opera è online dal 25 giugno scorso e dunque si attende di raccogliere le candidature per poter scegliere dell’impresa che si occuperà dei lavori per la realizzazione del progetto esecutivo approvato: si tratta dell’ultima tappa prima dell’avvio vero e proprio dei lavori.

Un’opera da oltre 2 milioni di euro che cambierà completamente l’accesso da sud in città.