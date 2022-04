Largo Flaiano, concluse le bonifiche; i lavori possono proseguire

I lavori al grande cantiere di Largo Flaiano possono proseguire: il genio civile ha infatti consegnato al Comune di Varese una perizia positiva al termine della bonifica per gli ordigni bellici. Un intervento volto a escludere la presenza di ordigni rimasti inesplosi e risalenti alla Seconda guerra mondiale.

La bonifica è attività prevista in tutti i cantieri ma in questo caso ricopriva una importanza particolare vista l’ampiezza dell’intervento, la conformazione della zona e la presenza dei binari. Proprio le Ferrovie hanno, nel frattempo, dato parere favorevole sullo svolgimento dei lavori anche nelle ore diurne oltre a quelle notturne. Il documento arriva dopo un confronto tra le parti per organizzare al meglio le attività interne al cantiere così da non interferire con la circolazione sulla tratta Varese-Milano.

Durante queste fasi inoltre è stato predisposto un semaforo che regolerà la circolazione degli autobus del trasporto urbano quando il tratto di viale Borri interessato dai lavori diventerà ad una sola corsia.