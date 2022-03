«Sistemiamo piazza mercato», le proposte di Vergiate 2030

Vergiate 2030, la lista d’opposizione guidata da Romano Balzarini, ha presentato un ordine del giorno per portare l’attenzione del Consiglio comunale sulla situazione della “piazza Mercato” lungo via Piave: una strada molto frequentata e dove si trovano diverse attività commerciali. Al centro della proposta di Vergiate 2030 c’è il recupero dell’arredamento urbano, ormai segnato dal tempo, il miglioramento dei servizi igienici e l’installazione di nuovi cestini.

Galleria fotografica La situazione in "piazza mercato" a Vergiate 4 di 4

«La piazza pedonale – scrive Vergiate 2030 – è tra le più vive e frequentate di tutto il territorio comunale per la presenza di alcuni esercizi commerciali molto frequentati, in particolare nei fine settimana e nella stagione più calda appena iniziata, specie da famiglie con bambini. Constatiamo però il pessimo stato di manutenzione delle panchine in legno, con pezzi rotti o mancanti, che potrebbero anche essere pericolose in particolare per i bambini. Ci sono poi solamente quattro piccoli e vecchi cestini per l’immondizia, del tutto inadeguati per l’afflusso in piazza, in particolare nei fine settimana. Inoltre, il bagno chimico, con la porta semi divelta, all’interno presenta varie rotture, ed è pessimo sia esteticamente che funzionalmente».

La lista di Romano Balzarini propone quindi «Di procedere alla manutenzione/sostituzione delle panchine e alla sostituzione dei cestini attuali con altri nuovi, utilizzabili anche per la raccolta differenziata e comunque di dimensioni più grandi, così da renderli adeguati all’afflusso delle persone; di procedere con la ditta appaltatrice o proprietaria del bagno chimico alla sostituzione/manutenzione di tale bagno; di predisporre un mascheramento, ad esempio (con pannelli tipo legno o altro) al fine di rendere il bagno chimico meno impattante visivamente e di ipotizzare infine, oltre ad uso del mercato del lunedì, la costruzione di un bagno fisso più adeguato in via Piave (o limitrofo alla piazza)».

Vergiate 2030 propone inoltre «Di progettare una migliore valorizzazione della piazza, già dotata di un parcheggio ad uso pubblico sottostante e poco utilizzato, ad esempio mediante la realizzazione di un “mercato contadino“, da tenere nella piazza almeno una volta al mese, il sabato o domenica, che sia dedicato ai produttori dell’agroalimentare. Assegnando gli spazi secondo il seguente ordine di precedenza: produttori comunali, provinciali, sovra provinciali».