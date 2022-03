VareseVive porta in città “Il dono della musica”

“Il dono della musica”: questo il titolo di una rassegna musicale che prende il via domenica 3 aprile grazie a un progetto dell’associazione VareseVive e che mette al centro la musica nella sua essenza, quella di essere dono capace di superare barriere, ma anche i giovani con la loro capacità di farsi coinvolgere ed essere protagonisti.

Obiettivo della rassegna è proporre contenuti musicali di alta qualità in luoghi insoliti o particolari: dalle piazze della città al carcere, l’eccellenza musicale sarà un bene fruibile per tutti, grazie al suo linguaggio universale e grazie all’utilizzo della tecnologia. Il progetto, sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto, prevede infatti le riprese di tutti gli eventi che saranno poi messi a disposizione su youtube grazie al coinvolgimento dei ragazzi dell’Accademia Mohole di Milano; anche il logo dell’iniziativa è stato ideato e realizzato da uno studente di design del Politecnico di Milano, Mattia Barbagli.

I giovani e il loro coinvolgimento sono l’altro importante tassello di questo progetto che con il loro coinvolgimento ‘operativo’ potranno avvicinare altri giovani al volontariato e, attraverso di loro, attrarre altre persone che potranno rendersi disponibili ad offrire il loro contributo volontario. «In questo progetto – dice il dott. Redaelli, presidente di Varesevive – l’arte sarà strumento trasversale e potente di rinnovamento divenendo un importante motore di sviluppo del territorio e della sua comunità. Per esplicitare il proprio impatto sociale, la Bellezza deve però poter essere accolta senza pregiudizi; per questa ragione riteniamo che oggi sia importante offrire contenuti eccellenti in forme e modalità insolite, coinvolgendo anche il pubblico anche in prima persona».

Tutti gli appuntamenti della rassegna Il Dono della Musica a Varese

Domenica 3 Aprile ore 20.30 Sede Varese Vive

“Dedicato a….”. la dedica musicale come segno di stima e amore

Ida Maria Turri, mezzo soprano

Stefano Romani, pianoforte

musiche di Schumann, Schubert

Domenica 1 Maggio ore 16.30 Museo Pogliaghi, S. Monte

Dona la tua opinione

concerto con partecipazione attiva del pubblico

Ensemble Chaminade

Monique Cìola, pianoforte – Elisa Metus, oboe – Roberta Gottardi, clarinetto Alessandro Valoti, corno – Oscar Locatelli, fagotto

musiche di compositrici contemporanee dai 5 continenti

Sabato 14 Maggio tarda mattinata Piazza del Garibaldino, Corso Matteotti

Musica solidale

a cura di Ensemble de Saxophone di Varese

dir. Giuseppina Levato

musiche a sorpresa

Domenica 15 Maggio

concerto in Carcere

Ensemble de Saxophone di Varese

dir. Giuseppina Levato

Sabato 28 maggio ore 18 Chiesa di S. Antonio alla Motta

Varese Solidale

Ensemble Ellipsis

Alberto Cesaraccio, oboe – Alessandro Deiana, chitarra – Fortunato Casu, violino

Pietro Ferra, violino – Giovanni Nucciarelli, viola – Fabrizio Meloni, violoncello

musiche di Haydn, Mozart

Mercoledì 1 Giugno ore 20.30 Chiesa di S. Pietro e Paolo Biumo Inferiore

La musica ai giovani

Orchestra del Conservatorio Cantelli di Novara

direttore,Nicola Paszkowski

musiche di Schubert, Beethoven, Debussy

Mercoledì 15 Giugno ore 18 Fondazione Marcello Morandini

Diamo voce all’opera d’arte

Anna Tyssayeva, pianoforte

Michael Gerswhin, violino

musiche di Franck, Schubert, Chopin

Venerdì 13- 27 Maggio- Venerdì 10 Giugno ore 17.30 Villa Mirabello

La musica nel Risorgimento. Pomeriggi Musicali a Villa Mirabello

info e prenotazioni nicorachiara@gmail.com. 3475987971