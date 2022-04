25 Aprile, M5S Lombardia in corteo a Milano

Una delegazione del gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia parteciperà al tradizionale corteo cittadino del 25 Aprile. Le celebrazioni milanesi partiranno da corso Venezia, angolo via Palestro, alle 14.30, per concludersi in piazza Duomo.

Nicola Di Marco (M5S): «Il gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia parteciperà al corteo. Ora più che mai è importante riempiere le nostre strade, per ricordare l’importanza di valori quali pace e libertà. La tragedia dell’invasione russa dell’Ucraina ha bruscamente svegliato un’intera generazione, la nostra, dall’errata convinzione che la pace e la democrazia che hanno accompagnato la nostra vita fossero una costante, quasi scontata. Così non è. Si tratta di conquiste per le quali qualcuno ha combattuto per noi. Domani manifesteremo per celebrarne il ricordo, nella consapevolezza che quei valori per i quali si è combattuto, e per i quali oggi si continua a combattere, non sono un qualcosa di scontato, piuttosto un dono prezioso da tramandare, e difendere ogni giorno, di generazione in generazione». Le celebrazioni del XXV Aprile vedranno impegnati i portavoce regionali del Movimento Cinque Stelle non solo a Milano, ma in tutte le province lombarde.