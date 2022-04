AAA Cercasi gestore ma non si trova

Il custode del parco Alto Milanese, il macchinista della funivia di Monteviasco e, probabilmente, anche quello della funicolare del Sacro Monte. Cos’hanno in comune questi tre ruoli? Non si trova chi sia disposto a ricoprirli. O meglio, più in generale, sono un classico esempio nel quale il bando di gestione è andato deserto.

Il custode del Parco Altomilanese avrebbe anche a disposizione una casa da 67 metri quadri di nuova ristrutturazione nel cuore del verde del Parco ma il bando dello scorso anno si è concluso con un nulla di fatto e ora è appena stato rilanciato nella speranza di colmare quel vuoto.

Nella piccola Curiglia con Monteviasco, dopo una mobilitazione per la riattivazione della Funivia, che insieme alle sorti del borgo ha travalicato anche i confini dei media nazionali, è andata deserta la sesta manifestazione d’interesse per la gestione e il sindaco si appella alla Regione per provare a trovare una soluzione.

La stessa dinamica, anche se qui ci sono strade e motivazioni diverse, sembrerebbe essersi verificata alla funicolare del Sacro Monte dove, oltre ad una serie di altre complicazioni, ci sono delle difficoltà a sostituire la figura del macchinista capo servizio andato in pensione e una prima un’indagine conoscitiva è andata deserta.

Con molti distinguo dovuti alla complessità della materia potremmo inserire in questa fattispecie di ruoli che restano vacanti anche quello della figura dei medici, dove però a pesare è anche una mancata programmazione legata al turn-over previsto e ai tempi di formazione delle figure specializzate.

Insomma, fare di tutta l’erba un fascio è pericoloso, ma oltre a questioni che attengono la programmazione e la progettazione si pone anche che riguarda la copertura di servizi pubblici, spesso essenziali, per i cittadini e lo sviluppo di un territorio.