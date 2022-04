Accise, delitti, feste e opera barocca nel podcast del 7 aprile

Le principali notizie di giovedì 7 aprile nel podcast quotidiano di VareseNews

Il taglio delle accise, che ha prodotto un abbassamento del prezzo di carburanti alla pompa, è stato prorogato fino al 2 maggio. La misura introdotta dal Governo ha provocato l’abbassamento dei prezzi di almeno 25 centesimi per litro di carburante erogato ed era prevista fino al 20 aprile.

Una scadenza che preoccupava gli operatori, intimoriti dal rischio di un “assalto ai distributori” in previsione del rialzo dei prezzi.

Proprio nei giorni scorsi, nel territorio di confine in provincia di Varese, si è assistito anche ad un fenomeno che ha visto molti svizzeri varcare il confine per fare il pieno , approfittando dei prezzi più bassi.

Ennesimo episodio di violenza a Rescaldina, a pochi metri dal bosco del Rugareto Un uomo di 41 anni con ferite da taglio è stato soccorso nella mattinata di oggi dal personale del 118 in via Da Vinci. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Rescaldina e del Nucleo Radiomobile di Legnano che stanno indagando sul caso. Le condizioni del 41enne non sarebbero gravi.

Alcuni residenti riferiscono di avere visto l’uomo arrivare dall’area boschiva nota per la movimentate attività di spaccio che preoccupa sempre di più i residenti e chi lavora in zona costretti ad assistere al costante passaggio di clienti di ogni età che si avvicinano al bosco per acquistare dosi. Risale a sabato 2 aprile l’ultimo omicidio di un 38enne avvenuto in quella zona. Le condizioni del 41enne non sarebbero gravi.

Dopo lo stop dovuto al covid, torna a Varese uno dei piu importanti eventi solidali della città: Varese Solidale, che con la sua cena in piazza san Vittore e i gazebo in corso Matteotti illumina la “vita buona” di tutta la città. Abbiamo chiesto a Max Laudadio, che da presentatore della serata ha cominciato a collaborare attivamente da volontario all’organizzazione, di raccontarci cosa succederà

Ormai Varese si prepara per la Festa del Rugby 2022. Le date, pubblicate questa mattina sui canali social del Rugby Varese, vedono coinvolto il secondo weekend del mese di giugno: giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11. Naturalmente anche l’edizione 2022 sarà all’insegna di musica, sport e divertimento: concerti live, eventi sportivi e l’immancabile banco gastronomico.

Inoltre dopo due anni di Pandemia l’ASD Rugby Varese, in collaborazione con MadBoys Eventi e Concerti, vuole riportare gruppi musicali emergenti di Varese e Provincia sul palco della Festa del Rugby 2022 con il Rugby Varese Music Challenge, un contest nato nel 2017 proprio al fine di promuovere nuove realtà musicali del territorio.

Quest’anno il vincitore, oltre ad esibirsi alla Festa del Rugby 2022, avrà la possibilità di un’esibizione da concordare con lo staff di Madboys Eventi e Concerti.

L’opera barocca approda a Varese in una prima assoluta. È in programma giovedì 14 aprile al Cinema Teatro Nuovo di Varese la messa in scena di “Apollo e Dafne” di Händel e “Livietta e Tracollo” di Pergolesi: due rappresentazioni interamente made in Varese che portano per la prima volta in città l’opera barocca. Ci racconta i particolari Serena Nardi, fondatrice di giorni dispari teatro che guida questo progetto

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify