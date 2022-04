Antiparassitario per il cane: quando è il momento di usarlo

Lca. Si tratta di un’operazione fondamentale per la prevenzione di infezioni pericolose e malattie che in alcuni casi possono essere perfino letali. Nei cuccioli, per esempio, è opportuno effettuare il primo trattamento fra il 21esimo e il 30esimo giorno, vale a dire nella quarta settimana di vita. Dopodiché è necessario proseguire con regolarità, una volta ogni 15 o 30 giorni a seconda del tipo di trattamento, fino ai sei mesi. È auspicabile che il cane venga sverminato alcuni giorni prima di ciascuna vaccinazione.

Gli antiparassitari per gli adulti

Per quel che riguarda gli esemplari dai sei mesi di età in su, vale a dire i cani adulti, è vene applicare l’antiparassitario una volta al mese, a prescindere dal fatto che il cane sia abituato a vivere soprattutto in casa o all’aria aperta (anche se nel secondo caso, come si può intuire, sarà più esposto al contatto con le zecche e con le pulci). I trattamenti antiparassitari sono molto importanti e vanno ripetuti a intervalli regolari, in modo che non vengano interrotti neppure in inverno.

Contro il prurito

Sono molteplici i trattamenti antiparassitari a cui si può ricorrere per contrastare il prurito nel cane. Sul mercato si trovano, per esempio, le tavolette, le compresse, gli spot-on e le gocce, che devono essere applicate fra le scapole del cane. Una soluzione alternativa è rappresentata dalle iniezioni sotto pelle, che richiedono un trattamento da eseguire una volta all’anno, da compiere prima della stagione estiva, possibilmente entro maggio. Il suggerimento è, comunque, di rivolgersi a un veterinario di fiducia per scoprire quale decisione prendere a seconda delle condizioni di salute del cane, della sua età, del suo peso e della sua razza.

Un problema estivo

Per i cani, le zecche e le pulci rappresentano un problema che riguarda in modo particolare la stagione primaverile e quella estiva: in poche parole, i mesi caldi. Tuttavia, ciò non toglie che gli antiparassitari debbano essere applicati con regolarità anche nel resto dell’anno, mentre in primavera il veterinario dovrebbe eseguire controlli più approfonditi, in modo da verificare che non vi siano infestazioni in corso. Le pulci rappresentano i parassiti più comuni fra quelli che potrebbero colpire i cani, e si riproducono in maniera davvero rapida: il ciclo completo ha una durata di due settimane, nel corso delle quali nell’ambiente si possono diffondere migliaia di uova.

Attenzione alle zecche

Per quanto concerne le zecche, invece, sono insetti ematofagi con tre stadi di vita: la larva, la ninfa e l’adulto. Le larve delle zecche nella fase iniziale non superano il millimetro di dimensioni; poi in età adulta si raggiungono i 6 millimetri, ma se le zecche si riempiono di sangue possono arrivare fino a 1 centimetri. Per i cani, anche le zanzare possono essere pericolose; al di là delle irritazioni alla pelle che possono provocare, sono in grado di trasmettere un parassito, la filaria, che può provocare patologie respiratorie e cardiache.

Gli antiparassitari per cani Advantix

Advantix antipulci è uno dei migliori prodotti a cui si possa fare riferimento per tenere protetti i propri cani dagli insetti volanti, dalle pulci e da altri parassiti come i pidocchi e le zecche. Si tratta di una soluzione molto efficace grazie alla sua capacità di uccidere le pulci al contatto; vengono respinti anche i flebotomi, le zanzare, le zecche e le mosche stabili. Advantix è disponibile come trattamento per cani spot-on, ed è un prodotto di Bayer, disponibile in pipette. Può essere utilizzato dalle sette settimane di età in poi ed è adatto a cani di tutte le taglie.

Dove comprare gli antiparassitari per i cani