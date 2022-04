Approvato il bilancio nel Consiglio Comunale di Malnate

Mercoledì 30 marzo il Consiglio Comunale di Malnate è stato incentrato sul bilancio di previsione 2022-2024. Un passaggio sempre delicato per ogni amministrazione. L’assemblea ha approvato il documento e la maggioranza ha così spiegato le linee guida per la stesura.

Il bilancio che presentiamo quest’anno è frutto di un complesso lavoro di analisi e conteggi rivolto a tutti i capitoli di entrata e spesa.

La decisione fondamentale presa dall’amministrazione e che lo ha fortemente condizionato, è stata quella di non voler in alcun modo gravare sui nostri cittadini con l’aumento del prelievo fiscale e tributario. Si è ritenuto infatti che la popolazione fosse già stata fortemente colpita da due anni di pandemia, con tutte le problematiche lavorative annesse e non da ultimo, il rincaro delle utenze, che si sta registrando proprio in queste settimane e che condiziona in modo importante anche il bilancio comunale. Rispetto alle entrate tributarie, quindi, rimangono confermate le aliquote dell’anno 2021 e anche le soglie di esenzione. Anche le tariffe legate al nuovo canone unico resteranno invariate rispetto all’anno precedente.

Questo ci ha portati ad attuare una forte contrazione della spesa , mantenendo tutti gli impegni obbligatori, ma scegliendo di tagliare in questa prima fase , diversi capitoli legati ai contributi rivolti alle associazioni del territorio.

Chiaramente , mai come quest’anno, il bilancio sarà strumento mobile che dovrà recepire tutto ciò che arriverà attraverso bandi e finanziamenti all’interno di variazioni mirate , che andranno a ricoprire quei capitoli tagliati in prima istanza. Sarà attuato dall’ufficio finanziario, con il coinvolgimento dei responsabili degli altri settori, un lavoro complesso di monitoraggio delle missioni e degli stanziamenti delle diverse aree, per realizzare tutta una serie di spostamenti relativi ai reali impegni e prospettive di spesa.

In questi anni si è cercato di fronteggiare al meglio le maggiori richieste soprattutto dell’area servizi alla persona e molto è stato fatto, basti pensare che i voucher per interventi educativi nelle scuole, sono passati da 80 ore settimanali a più di 200 ore. Abbiamo garantito una maggiore copertura finanziaria ai capitoli dei minori in comunità e degli anziani e disabili ricoverati, rispetto al 2021. L’emergenza Covid ha condizionato molto le famiglie più fragili che sono state maggiormente colpite da questo momento difficile. Lo sforzo è quello di creare delle collaborazioni continuative e proficue con i soggetti del terzo settore del territorio, al fine di implementare gli interventi sociali ed educativi (vedi Restart e Dai una mano). Stiamo collaborando fattivamente col distretto di Varese al fine di aumentare gli interventi e i servizi sociali dell’ambito distrettuale. Questo è indicativo di come l’amministrazione stia cercando di sostenere la formazione e gli aspetti educativi e sociali legati al nostro territorio.

Il piano delle opere pubbliche è stato finanziato con fondi nostri per un totale di 1.380.000 , che vengono utilizzati per asfaltature, manutenzioni straordinarie, lavori di efficientamento nelle scuole, parte dell’intervento di messa in sicurezza del muro di via Varese e parte delle infrastrutture legate al PUMS. Sono stati inseriti interventi finanziati da contributi statali e regionali, di cui i più rilevanti sono quelli legati alla legge 145, 2018, ossia l’efficientamento energetico delle scuole Sauro e Battisti e la messa in sicurezza di via Varese.

Altri interventi sono finanziati dai fondi del PNRR (rigenerazione urbana) e nello specifico il campo di via Gasparotto, l’area Feste di via Pastore, la ristrutturazione del castello al parco Primo Maggio. Portiamo in approvazione un bilancio che intende mantenere la pressione tributaria e le tariffe nei limiti di quelle deliberate per l’anno 2021, con l’impegno di tenere invariato il livello dei servizi a favore della cittadinanza e soprattutto nell’ambito dei servizi alla persona, tenendo anche conto delle conseguenze di lungo periodo legate all’emergenza Covid.

L’assessore al bilancio Nadia Cannito ringrazia gli uffici per il duro lavoro portato avanti in questi mesi, che ha però prodotto il risultato chiesto dall’Amministrazione. Il lavoro non termina qui perché durante l’arco dell’anno ci saranno variazioni da apportare per rendere più efficace questo bilancio. Anche il Sindaco Bellifemine ringrazia gli uffici e afferma che quello che l’Amministrazione ha deciso è frutto di una riflessione profonda per andare ancora più in contro a tutta la cittadinanza, evitando ulteriori ripercussioni economiche. “la situazione contingente ha spinto a scelte politiche chiare: non gravare ulteriormente sui conti delle famiglie malnatesi. Tutti i servizi fondamentali per i cittadini sono comunque stati garantiti, e il continuo monitoraggio di tutti gli aspetti del bilancio consentirà di ragionare nei prossimi mesi sulle progettualità future”.